«Ни доллара Украине!»: во что может вылиться «ультиматум конгрессменов»

Обширная статья в авторитетном западном журнале Time, в которой, в отличие от всех прочих хвалебных и восторженных публикаций об Украине самыми яркими красками расписываются царящие там бардак и безнадега, а также делаются крайне неутешительные выводы относительно перспектив Киева, наделала немало шума как в самой «нэзалэжной», так и за ее пределами.