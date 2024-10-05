Кубок России измотал бело-голубых.Братско-московское дерби 11-го тура устроят «Динамо» и ЦСКА. А мы сделаем прогноз на матч с высоким коэффициентом, познакомимся с мнением букмекеров и расскажем, где можно посмотреть прямую трансляцию матча.