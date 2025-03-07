Воробьев: два сквера в честь юбилея Победы благоустроят в Подмосковье в 2025 году

Два сквера в честь победы в Великой Отечественной войне благоустроят в Подмосковье в этом году. Новые зоны отдыха со спортивными и детскими площадками появятся в Егорьевске и Лобне, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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