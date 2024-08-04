Минобороны КНР осудило проход канадского военного корабля через Тайваньский пролив

Пекин, 2 августа /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны Китая Чжан Сяоган в пятницу осудил проход фрегата ВМС Канады HMCS Montreal через Тайваньский пролив 31 июля, назвав его деструктивным актом, который послал ошибочные сигналы сепаратистам, стремящимся к "независимости Тайваня", и поставил под серьезную угрозу мир и стабильность в проливе.