Минобороны КНР осудило проход канадского военного корабля через Тайваньский пролив

Пекин, 2 августа /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны Китая Чжан Сяоган в пятницу осудил проход фрегата ВМС Канады HMCS Montreal через Тайваньский пролив 31 июля, назвав его деструктивным актом, который послал ошибочные сигналы сепаратистам, стремящимся к "независимости Тайваня", и поставил под серьезную угрозу мир и стабильность в проливе.
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