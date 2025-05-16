Minecraft Java & Bedrock (Migrator плащ, НЕ подписка)++ Migrator Плащ! или другой на выбор(2в1! Java & Bedrock Edition!) Лицензия КУПЛЕНА навсегда! То есть это НЕ временная подписка GamePass, когда у вас через месяц-два заканчивается срок действия лицензии (см.
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