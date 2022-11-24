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«Известия»: депутаты Госдумы призвали Генпрокуратуру проверить механизм ОСАГО  

«Известия»: депутаты Госдумы призвали Генпрокуратуру проверить механизм ОСАГО  

Госдума обратилась в Генпрокуратуру с призывом проверить эффективность механизма ОСАГО. По мнению депутатов, компании не соблюдают условия, по которым не менее 80% средств от продажи полисов должны идти на возмещение ущерба по страховым случаям.

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