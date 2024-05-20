Как охотится клещ и чем опасен, кроме энцефалита? Рассказывает эксперт Пермского Политеха

﻿﻿Эрик Калиц Unsplash В последнее время активность клещей резко возросла. Мария Конбарова, главный инженер и эксперт-биолог Агентства по охране окружающей среды ПНИПУ, объясняет, в чем дело и как на самом деле клещи прикрепляются к людям (спойлер: клещи не прыгают с деревьев), объяснила, как это возможно.