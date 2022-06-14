Всем известно о переименовании "Макдональдс" в "Вкусно и точка", но меня в особенности кроет тот факт что самая известная Фаст-фудная Владивостока и сеть пит-стопов называется " Еда и точка" Причём уже 3 года они точно существуют и развиваются.