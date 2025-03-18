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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василевский сделал 5-й шатаут в сезоне, отразив 21 бросок «Филадельфии». Это его 39-й матч на ноль в регулярках НХЛ

Вратарь «Тампы» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (2:0). В текущем сезоне у 30-летнего россиянина 32 победы в 53 играх при 92,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,24.

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