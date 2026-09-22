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5koleso.ru

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Бюджетный электромобиль Chery QQ3 вышел на рынок: он стоит 1 млн рублей в Китае

Новый Chery QQ3 в первое время предлагается по цене 83 900 юаней, что в пересчете по курсу едва превышает 1 млн рублей.

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