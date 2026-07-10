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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиян предупредили о штрафах за установку лишнего забора

Россиян предупредили о штрафах за установку лишнего забора

Если ограждение выходит за границы, указанные в ЕГРН, это уже самовольное занятие участка Сосед, который установил забор, захватив часть вашего участка, может столкнуться не только с его демонтажем, но и со штрафом до 10 тысяч рублей, рассказал юрист Александр Манько в интервью "Абзацу".

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