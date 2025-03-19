Великобританию колотит накануне разговора Путина и Трампа: бессильная злоба и дикий страх

Стремительно развивающаяся ситуация вносит сумбур и хаос в «палаты лордов». Все эти дни английские и французские начальники лихорадочно пытались остановить «сдачу» Трампом Украины Путину: то войска собирались посылать, то продвигали тему мира без «предварительных условий» России.