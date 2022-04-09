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Минобороны РФ доложило о результатах 44-го дня спецоперации по демилитаризации Украины

Минобороны РФ доложило о результатах 44-го дня спецоперации по демилитаризации Украины

Российская боевая авиация уничтожила 54 военных объекта ВСУ в течение суток. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, подводя итоги 44-го дня спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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