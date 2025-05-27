Смолянам назвали сроки начала купального сезона

Глава города Александр Новиков поручил организовать соответствующие работы на трёх смоленских пляжах Местные власти определили сроки и места для купаний в Смоленске, следует из подписанного мэром в минувшую пятницу постановления.
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