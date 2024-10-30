Она будет находиться под контролем нескольких противоборствующих вашингтонских группировок Камала Харрис является наиболее предпочтительным для России кандидатом в президенты Соединенных Штатов, поскольку ею будут управлять несколько противоборствующих вашингтонских группировок, поделился мнением с РИА Новости главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.