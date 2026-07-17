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Царьград

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МВД пресекло незаконную легализацию 187 иностранцев в Коми

МВД пресекло незаконную легализацию 187 иностранцев в Коми

Правоохранители Коми обезвредили группу, нелегально легализовавшую 187 иностранцев. В Сыктывкаре русские и узбекский граждане представляли фальшивые документы в органы с августа 2025 года по май 2026 года.

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