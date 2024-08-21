Лекарственные капсулы в России будут производиться из желатина производства “Мираторг”

Компания «Мираторг» начала реализацию желатина ключевым фармацевтическим компаниям России. Первые отгрузки производителям лекарственных препаратов с современного специализированного завода в Курской области состоялись в августе текущего года.
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