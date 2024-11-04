Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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    Бывть убеждённым в своей глупости - это здорово! Ни грамма нашего золота нет ни в Лондоне, ни в какой любой другой ст...Доллар изыди!

Доллар изыди!

Доллар изыди!

  Здравствуйте, мои дорогие читатели.  Весь мир с интересом наблюдает за процессами, происходящими с самой переоценённой валютой в мире.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Я не стал открывать, потому, как убеждён в одном, что всё золото нашей страны должно находится здесь, в России. Зачем его тащить в Лондон на какое-то хранение и кому? Это же воры с большой дороги, а нас наши финансовые воротилы делают нищими, по указке Запада. Их должны скоро расстрелять!
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3 час.
Людмила Фирстова
Игорь Максаков, вы даже не знаете, что золотой резерв России хранится у нас...не говоря уже  о финансовом блоке, как вы его назвали, никто не служит в ВМФ, вы не могли большей глупости написать?!
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2 час.
Александр Симаков
Бывть убеждённым в своей глупости - это здорово! Ни грамма нашего золота нет ни в Лондоне, ни в какой любой другой стране.  Основная часть золота находится в хранилище ЦБ, и ещё немного в Питере и Екатеринбурге.
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1 час.

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