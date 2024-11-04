Доллар изыди!

Игорь Максаков Я не стал открывать, потому, как убеждён в одном, что всё золото нашей страны должно находится здесь, в России. Зачем его тащить в Лондон на какое-то хранение и кому? Это же воры с большой дороги, а нас наши финансовые воротилы делают нищими, по указке Запада. Их должны скоро расстрелять!

Людмила Фирстова Игорь Максаков, вы даже не знаете, что золотой резерв России хранится у нас...не говоря уже о финансовом блоке, как вы его назвали, никто не служит в ВМФ, вы не могли большей глупости написать?!