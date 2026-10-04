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Прячется на чердаке: Дмитриев высмеял "кабинет" Мерца на встрече G7

Прячется на чердаке: Дмитриев высмеял "кабинет" Мерца на встрече G7

REUTERS/Annegret Hilse Участие канцлера Германии Фридриха Мерца в онлайн-саммите G7 из мансарды связано с его низкими рейтингами одобрения.

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