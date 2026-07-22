В смоленском ГСК машина упала с крыши гаража. Есть погибшие

Появились новые подробности жуткого ДТП в гаражно-строительном кооперативе «Тихвинка 3» в Смоленске. Как уточнили в Госавтоинспекции, 40-летний водитель, управляя машиной «Шевроле Нива», не справился с управлением и совершил съезд с крыши гаража с последующим опрокидыванием.
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