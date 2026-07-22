Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

87 подписчиков

В смоленском ГСК машина упала с крыши гаража. Есть погибшие

В смоленском ГСК машина упала с крыши гаража. Есть погибшие

Появились новые подробности жуткого ДТП в гаражно-строительном кооперативе «Тихвинка 3» в Смоленске. Как уточнили в Госавтоинспекции, 40-летний водитель, управляя машиной «Шевроле Нива», не справился с управлением и совершил съезд с крыши гаража с последующим опрокидыванием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии