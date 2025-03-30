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Взлом ‘Госуслуг’ как уловка: пенсионеры теряют деньги из-за мошенников

Взлом ‘Госуслуг’ как уловка: пенсионеры теряют деньги из-за мошенников

Взлом ‘Госуслуг’ как уловка: пенсионеры теряют деньги из-за мошенников Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, предоставленной ТАСС, мошенники начали нацеливаться на пожилых граждан, угрожая им взломом и блокировкой их аккаунтов на сайте «Госуслуги».

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