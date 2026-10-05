США не нужны переговоры с Ираном, заявил Пезешкиан

США не нужны переговоры с Ираном. Да и Тегерану нет смысла вести диалог с тем, кто ему угрожает. Об этом заявил президент Исламской Республики Иран Масуд Ирана, сообщает 5 октября его пресс-служба.
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