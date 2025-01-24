Артисты Московской филармонии и Большого театра дали концерт в Свиблове

Концертная программа «Наша зимушка! Наша зима!» прошла в ЦМД «Свиблово». Жители района «серебряного» возраста увидели концерт в исполнении артистов Московской филармонии и Камерного хора при профсоюзах Большого театра.
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