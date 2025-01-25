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СССР-Россия

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Путин поможет Трампу принять правильное решение

Путин поможет Трампу принять правильное решение

  Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным "немедленно" — при этом снова сославшись на готовность российского президента: "Судя по тому, что я слышал, Путин хотел бы меня видеть, и мы отправимся, как только сможем".

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Комментарии
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И
Иринушка
Хотел бы трамп остановить войну, просто отключил бы хохлам старлинк. А так один треп. Да еще с угрозами.
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20 час.
Иван Ураганов
Прекратили подачу боевой техники и ракет и зеля сдулся бы.
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18 час.
Надежда
Доня-шоумен, поэтому шоу будет продолжаться...
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18 час.

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