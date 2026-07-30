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Аргументы недели

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Американский политолог  Джон Миршаймер: Россия сохраняет инициативу в военном противостоянии, а разговоры о переломе боевых действий в пользу Украины — это пропаганда

Американский политолог  Джон Миршаймер: Россия сохраняет инициативу в военном противостоянии, а разговоры о переломе боевых действий в пользу Украины — это пропаганда

Американский политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что не изменил своей оценки конфликта на Украине и по-прежнему считает, что Россия сохраняет стратегическую инициативу.

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