В Якутии полицейскими задержан подозреваемый в серии краж строительных материалов

В отдел полиции № 3 МУ МВД России «Якутское» поступили три заявления от горожан о том, что с их участков в районе СОНТ «Сатал» похищены деревянные брусья, предназначенные для строительства домов.
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