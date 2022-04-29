Происшествия

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В Якутии полицейскими задержан подозреваемый в серии краж строительных материалов

В отдел полиции № 3 МУ МВД России «Якутское» поступили три заявления от горожан о том, что с их участков в районе СОНТ «Сатал» похищены деревянные брусья, предназначенные для строительства домов.

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