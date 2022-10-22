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Казахстанец Даидов стал обладателем титула лиги OCTAGON

Казахстанский боец Керим Даидов (6-0) завоевал титул лиги Octagon в среднем весе. В главном бою турнира лиги OCTAGON в Турции Даидов нокаутировал узбека Абдуходира Абдувориса, нанеся тому первое поражение в карьере.

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