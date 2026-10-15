Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России намерены развивать систему "Честный знак". Об этом он сообщил на форуме-съезде "Деловая Россия", где подчеркнул важность развития этой инициативы для государства.
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