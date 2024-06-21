Набережная Спортивной гавани во Владивостоке вскоре преобразится

Во Владивостоке на набережной Спортивной гавани стартовал второй этап реконструкции. Вскоре из мостовой территории общественное пространство превратится в полноценный парк у моря, где можно будет комфортно проводить время жителям и гостям дальневосточной столицы, сообщает PRIMPRESS.