Набережная Спортивной гавани во Владивостоке вскоре преобразится

Во Владивостоке на набережной Спортивной гавани стартовал второй этап реконструкции. Вскоре из мостовой территории общественное пространство превратится в полноценный парк у моря, где можно будет комфортно проводить время жителям и гостям дальневосточной столицы, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии