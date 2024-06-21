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Набережная Спортивной гавани во Владивостоке вскоре преобразится

Набережная Спортивной гавани во Владивостоке вскоре преобразится

Во Владивостоке на набережной Спортивной гавани стартовал второй этап реконструкции. Вскоре из мостовой территории общественное пространство превратится в полноценный парк у моря, где можно будет комфортно проводить время жителям и гостям дальневосточной столицы, сообщает PRIMPRESS.

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