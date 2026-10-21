Одну из уязвимостей выявили при помощи ИИ GPT-5.6 Sol Разработчики PHP выпустили срочные обновления, устраняющие две критические уязвимости, которые позволяют злоумышленникам удалённо выполнять произвольный код на сервера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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