Экономисты рассчитали, через сколько лет в США наступит крах

Если не прекратить или хотя бы замедлить рост госдолга, превысившего уже 33 триллиона долларов, то он станет неподъемным и приведет первую экономику планеты к дефолту, утверждает группа американских экономистов и аналитиков, известная как Penn Wharton Budget Model (PWBM).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии