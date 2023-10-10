Экономисты рассчитали, через сколько лет в США наступит крах

Если не прекратить или хотя бы замедлить рост госдолга, превысившего уже 33 триллиона долларов, то он станет неподъемным и приведет первую экономику планеты к дефолту, утверждает группа американских экономистов и аналитиков, известная как Penn Wharton Budget Model (PWBM).