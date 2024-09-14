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Екатерина Семенова, Дмитрий Орлов и Дарья Фекленко заселятся в гостиницу Алены Хмельницкой

Екатерина Семенова, Дмитрий Орлов и Дарья Фекленко заселятся в гостиницу Алены Хмельницкой

На ТВЦ 21 сентября состоится премьера мини-сериала «Отель "Солнечная долина"» с участием Алены Хмельницкой, Дмитрия Орлова, Павла Белозерова, Андрея Межулиса, Екатерины Семеновой, Елены Дробышевой и Дарьи Фекленко.

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