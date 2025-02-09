Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий заявил о неприличных действиях украинского лидера Владимира Зеленского в отношении Варшавы по вопросу событий в Волыни во времена Второй мировой войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии