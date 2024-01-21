У находящейся на борту разбившегося Falcon 10 россиянки отказали почти все органы

У заболевшей россиянки, которая находилась на борту потерпевшего крушение в Афганистане самолета Falcon 10, была сложная медицинская ситуация — у женщины перестали функционировать почти все внутренние органы.
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