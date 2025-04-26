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Закон, порядок, государство

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Певица Юлия Чичерина выступила перед военнослужащими гвардейского танкового батальона 51-й ОА в тыловом районе СВО

Певица Юлия Чичерина выступила перед военнослужащими гвардейского танкового батальона 51-й ОА в тыловом районе СВО

Выступление известной исполнительницы стало настоящим праздником для военнослужащих, ведь Юлия Чичерина приезжала к ним регулярно еще с 2014 года.

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