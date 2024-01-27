Полиция начала проверку из-за барнаульца, угрожавшего расправой за видео с елкой

Стражи порядка уже работают с участниками конфликта Барнаульская полиция начала проверку из-за мужчин, которые пнули елку в доме на Солнечной Поляне, а затем один из них угрожал расправой женщине за публикацию в соцсетях соответствующей записи с камер видеонаблюдения.