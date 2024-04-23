Кадыров оказался не прав, но Закон бессилен в этом и действовать не будет!

Сегодня 185 прочитали "Вечерняя тренировка. Ахмат - Сила" так помощник Рамзана Кадырова прокомментировал видео тренировки Кадырова на фоне слухов об его болезни Dura lex, sed lex закон суров, но это есть закон У нас в стране есть люди, против которых Закон либо бессилен, либо не будет действовать.