Кадыров оказался не прав, но Закон бессилен в этом и действовать не будет!

Сегодня 185 прочитали "Вечерняя тренировка. Ахмат - Сила" так помощник Рамзана Кадырова прокомментировал видео тренировки Кадырова на фоне слухов об его болезни Dura lex, sed lex закон суров, но это есть закон У нас в стране есть люди, против которых Закон либо бессилен, либо не будет действовать.
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