Вдова Муслима Магомаева оценила новый альбом Агаларова

Эмин выпустил сборник песен памяти народного артиста. Эмин Агаларов предоставлено Пресс-службойНакануне своего юбилея EMIN (Эмин Агаларов) представил альбом «Верни мне музыку» с легендарными песнями человека и артиста, навсегда оставившего след в его судьбе, — Муслима Магомаева.