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Яркий свитер или все черное? Как одеваются люди разных психотипов

Яркий свитер или все черное? Как одеваются люди разных психотипов

Стиль одежды зависит от множества нюансов, в том числе от темперамента Погода и повод, возраст и внешность, настроение и характер, профессия и хобби — на то, как мы одеваемся, влияет огромное количество факторов.

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