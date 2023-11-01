Яркий свитер или все черное? Как одеваются люди разных психотипов

Стиль одежды зависит от множества нюансов, в том числе от темперамента Погода и повод, возраст и внешность, настроение и характер, профессия и хобби — на то, как мы одеваемся, влияет огромное количество факторов.
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