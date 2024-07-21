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СССР-Россия

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ДВЕ СМЕНЫ ВЗЯЛИ В ПЛЕН БЕЗ ЕДИНОГО ВЫСТРЕЛА: РУССКИЕ РАЗВЕДЧИКИ ДАЛИ МАСТЕР-КЛАСС БЕСКРОВНОЙ РАБОТЫ

ДВЕ СМЕНЫ ВЗЯЛИ В ПЛЕН БЕЗ ЕДИНОГО ВЫСТРЕЛА: РУССКИЕ РАЗВЕДЧИКИ ДАЛИ МАСТЕР-КЛАСС БЕСКРОВНОЙ РАБОТЫ

На фронте жарко: артиллерия накрыла очередного любителя "человеческого сафари", подполье в Румынии подрывает эшелоны НАТО.

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