ДВЕ СМЕНЫ ВЗЯЛИ В ПЛЕН БЕЗ ЕДИНОГО ВЫСТРЕЛА: РУССКИЕ РАЗВЕДЧИКИ ДАЛИ МАСТЕР-КЛАСС БЕСКРОВНОЙ РАБОТЫ

На фронте жарко: артиллерия накрыла очередного любителя "человеческого сафари", подполье в Румынии подрывает эшелоны НАТО.
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