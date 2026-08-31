«Нецивилизованный поступок»: Вучич накинулся на Гаагский суд из-за одного решения по Младичу

Абзац Фото © PETER DEJONG / POOL / EPA / ТАСС Суд в Гааге отказал бывшему командующему армией боснийских сербов генералу Ратко Младичу в праве умереть в Сербии, заявил президент республики Александр Вучич.
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