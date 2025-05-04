Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 326 подписчиков

Военный эксперт: Зеленский предает украинцев угрозами насчет 9 Мая

Военный эксперт: Зеленский предает украинцев угрозами насчет 9 Мая

Зарубежные лидеры, которые планируют приехать в Москву на Парад Победы 9 Мая, не воспринимают всерьез угрозы Владимира Зеленского о безопасности в этот день, заявил в беседе со «Звездой» военный эксперт, председатель правления организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх