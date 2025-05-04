Военный эксперт: Зеленский предает украинцев угрозами насчет 9 Мая

Зарубежные лидеры, которые планируют приехать в Москву на Парад Победы 9 Мая, не воспринимают всерьез угрозы Владимира Зеленского о безопасности в этот день, заявил в беседе со «Звездой» военный эксперт, председатель правления организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов.