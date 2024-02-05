Журналист Такер Карлсон в Москве не опроверг слухи об интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву. Он заявил, что хотел бы пообщаться с местными жителями, и не стал отрицать планы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщили «Известия».
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