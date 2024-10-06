Страна и люди
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Страна и люди

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Лерчек дала признательные показания на допросе, но позже отказалась от них

Лерчек дала признательные показания на допросе, но позже отказалась от них

Блогер Валерия Чекалина, более известная под псевдонимом Лерчек, дала признательные показания в ходе первого допроса по делу о переводе денежных средств на счета иностранцев с использованием подложных документов, но вскоре отказалась от них.

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