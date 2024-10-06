Лерчек дала признательные показания на допросе, но позже отказалась от них

Блогер Валерия Чекалина, более известная под псевдонимом Лерчек, дала признательные показания в ходе первого допроса по делу о переводе денежных средств на счета иностранцев с использованием подложных документов, но вскоре отказалась от них.
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