Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, намереваясь вступить с ним в конфликт, заявил аналитик из Британии Александр Меркурис.
Меркурис: Зеленский прибыл в Белый дом, планируя конфликт с Трампом
Комментарии
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Вик Норд
Как там говорят нагличане,отвага,и слабоумие?Думает его МИ-6 прикроет(что его на это уговорила),до седых яиц дожил,а от наивности не избавился,просто дурачок.Хотя конечно же,выбора ему не оставили...,увяз коготок,всей птичке пропасть,думать нужно было раньше,да видно жадность последнюю соображалку отключила тогда.
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