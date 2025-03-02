Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 230 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Меркурис: Зеленский прибыл в Белый дом, планируя конфликт с Трампом

Меркурис: Зеленский прибыл в Белый дом, планируя конфликт с Трампом

Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, намереваясь вступить с ним в конфликт, заявил аналитик из Британии Александр Меркурис.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вик Норд
Как там говорят нагличане,отвага,и слабоумие?Думает его МИ-6 прикроет(что его на это уговорила),до седых яиц дожил,а от наивности не избавился,просто дурачок.Хотя конечно же,выбора ему не оставили...,увяз коготок,всей птичке пропасть,думать нужно было раньше,да видно жадность последнюю соображалку отключила тогда.
Ответить
19 час.
наверх