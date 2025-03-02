Меркурис: Зеленский прибыл в Белый дом, планируя конфликт с Трампом

Вик Норд

Как там говорят нагличане,отвага,и слабоумие?Думает его МИ-6 прикроет(что его на это уговорила),до седых яиц дожил,а от наивности не избавился,просто дурачок.Хотя конечно же,выбора ему не оставили...,увяз коготок,всей птичке пропасть,думать нужно было раньше,да видно жадность последнюю соображалку отключила тогда.