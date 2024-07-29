Как остановить мигрантскую преступность в России? Нужна ликвидация ключевого документа

Ваша Светлость

Сейчас, для решения проблемы миграции, придётся идти на крайние меры - Введение режима ЧС, перекрытие границ, тотальная проверка-высылка всех сразиатов с самками и личинками, пусть едут в родной кишлак, там их давно заждался любимый ишак. Затем введение визового режима. Это потом, когда в России более не останется чебуреков, можно будет рассмотреть проекты привлечения иностранных рабочих непосредственно промышленными компаниями, заводами, но со всем комплексом контроля и ответственности за приглашаемых!!!!