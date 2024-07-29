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Как остановить мигрантскую преступность в России? Нужна ликвидация ключевого документа

Как остановить мигрантскую преступность в России? Нужна ликвидация ключевого документа

Фото: коллаж Царьграда. Учредитель Царьграда Константин Малофеев предложил действенный способ, который поможет остановить мигрантскую преступность в России.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Не запускать мигрантов в Россию, и все.
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7 час.
Ваша Светлость
Сейчас, для решения проблемы миграции, придётся идти на крайние меры - Введение режима ЧС, перекрытие границ, тотальная проверка-высылка всех сразиатов с самками и личинками, пусть едут в родной кишлак, там их давно заждался любимый ишак. Затем введение визового режима. Это потом, когда в России более не останется чебуреков, можно будет рассмотреть проекты привлечения иностранных рабочих непосредственно промышленными компаниями, заводами, но со всем комплексом контроля и ответственности за приглашаемых!!!!
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7 час.
Валентин Щербаков
За насилие и убийства русских надо не высылать этих недоношенных чебуреков, а ставить к стенке и расстреливать....
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5 час.

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