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Новости Липецка

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Бастрыкин потребовал отчёт по почти столетнему аварийному дому в Липецке

Бастрыкин потребовал отчёт по почти столетнему аварийному дому в Липецке

Дом на улице Осипенко в Липецке признали аварийным в 2017 году, но жильцы до сих пор не переселены, несмотря на износ конструкций более 70%.

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