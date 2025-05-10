Белый дым над Сикстинской капеллой: Ватикан делает глобальный выбор

7 мая в Сикстинской капелле начались выборы папы римского. Мастер папских литургических церемоний произнес «Extra omnes» – по-латыни «все вон», после чего двери Сикстинской капеллы закрылись, символизируя начало конклава по избранию нового папы.
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