Сахарным диабетом болеют более 400 тысяч казахстанцев

Согласно данным Международной диабетической Федерации (IDF), в мире страдают от сахарного диабета более 537 млн человек, и в Казахстане этот показатель составляет более 400 тысяч человек с тенденцией к росту.
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