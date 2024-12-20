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Китай

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Решение палестинской проблемы возможно только на основе решений СБ ООН -- президент РФ В. Путин

Москва, 19 декабря /Синьхуа/ -- Проблема палестинского конфликта по-прежнему в том, что Израиль является отдельным государством, а Палестина -- до сих пор нет, однако урегулирование ситуации возможно, только если решить первопричину конфликта.

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